Kasım Süleymani suikastinin arkasından ABD Dışişleri Bakanı Pompe çıktı
ABD merkezli Washington Post gazetesi, Kasım Süleymani'nin ölüm emrinin arkasında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo olduğunu yazdı. Kasım Süleymani suikastini tarih vererek yazan gazete, Pompeo için "bürokratik zafer" sayılabileceğini ancak ABD'ye ağır sonuçlar getirebileceğini belirtti.
Washington Post (WP) gazetesine konuşan Amerikan yetkililer, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin saldırıya uğramasından sonra Başkan Donald Trump'ı her gün birden çok kez aradığını ifade etti.
POMPEO ISRARLI DAVRANDI, TRUMP REDDETTİ
Gazete, geçen yaz İran'ın ABD'ye ait bir gözetim drone'unu düşürmesinden sonra da Pompeo'nun askeri bir karşılık verilmesi için çabaladığını ancak Trump'ın böyle bir adım atmayı reddettiğini öne sürdü.
ABD HAZIR DEĞİLDİ
Habere göre, Pompeo aylar önce Trump ile İranlı General Kasım Süleymani'nin suikastını görüştü. Ancak o zaman ne Trump ne de ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) böyle bir adım için hazırdı.
TRUMP VE EKİBİ GOLF KULÜBÜNDE ACİL TOPLANDI
Gazete, 27 Aralık'ta Kerkük'te bir askeri üsse düzenlenen füzeli saldırıda ABD'li sözleşmeli personelin öldürülmesinden sonra durumun değiştiğini belirtti. Habere göre, 29 Aralık'ta Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay başkanı General Mark Milley, Başkan Trump ile kaldığı Florida kulübünde bir toplantı düzenledi ve karşılık vermek için masadaki alternatifleri görüştü. Haber, Süleymani suikastının da bu seçenekler arasında olduğunu iddia ediyor.
ESPER DETAYI
ABD yönetiminden üst düzey bir yetkiliye göre, Trump'ın Süleymani suikastını onaylamasındaki etkili faktörlerden biri, Pompeo ile Savunma Bakanı Esper arasındaki yüksek koordinasyon. Zira yetkililerin her ikisi de ABD Askeri Akademisinde birlikte öğrenim görmüştü.
"POMPEO'NUN ZAFERİ"
Habere göre, Başkan Yardımcısı Mike Pence de kararı destekledi ancak o, Florida'daki toplantıya katılmadı. Washington Post, Süleymani suikastının Pompeo açısından "bürokratik zafer" sayılabileceğini ancak bu kararın ABD'ye ağır sonuçlar getirebileceğinin de altını çizdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 8 ilde operasyon! Polis peşlerinde
- Ankara'da korkutan deprem!
- 7 Ocak Afyon yarın okullar tatil mi? Afyon kar tatili var mı? Valilik açıklaması yayınlandı mı?
- Doğu Akdeniz politikası Washington'da anlatıldı
- 2020 sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Fatih Portakal'ın Türkiye düşmanlığı bitmiyor
- Isparta’da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Isparta kar tatili var mı? Isparta Valiliği açıklaması geldi mi?
- İşte vatandaşın gözünde CHP!
- Eş zamanlı baskın! Hepsi yakalandı
- Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlk evini alacaklara devletten 25 bin TL! İlk defa ev alacaklara devlet desteği nasıl alınır?
- 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı! 2020 sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?
- 7 Ocak Afyon yarın okullar tatil mi? Afyon kar tatili var mı? Valilik açıklaması yayınlandı mı?
- Isparta’da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Isparta kar tatili var mı? Isparta Valiliği açıklaması geldi mi?
- 7 Ocak Salı Eskişehir kar tatili var mı? Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması geldi mi?
- Hangi illerde okullar tatil? 7 Ocak Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte Valilik Kaymakamlık açıklamaları…
- 7 Ocak Edirne Kırklareli yarın okullar tatil mi? Edirne Kırklareli kar tatili oldu mu? Trakya’da kar yağışı…
- 7 Ocak Çanakkale Balıkesir yarın okullar tatil mi? Çanakkale Balıkesir kar tatili var mı? Valilik açıklaması var mı?
- Vali Vasip Şahin'den son dakika "tatil" açıklaması! Ankara’da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Ankara kar tatili var mı?
- Yılın en iyileri belli oluyor! Altın Küre 2020 ödülleri hangi kanalda?
- Konut kredisinde 0.79 fırsatı! En uygun kredi hangi bankada? Bankaların konut kredisi faiz oranları!
- Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?