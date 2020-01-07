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Son dakika: Kasım Süleymani'nin defin işlemi başladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
KASIM SÜLEYMANİ'NİN CENAZESİYLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı 'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde çıkan izdihamda, 50 kişi öldü, 213 kişi yaralandı. İzdihamdan dolayı 'nin defin işlemi de ertelenmişti. Son dakika gelen habere göre, Süleymani'nin defin işlemi başladı...

Acil Yardım Kurumu Kirman Şubesi Başkanı Muhammed Sabiri, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya yaptığı açıklamada, cenaze törenindeki izdiham nedeniyle en az 50 kişinin öldüğünü söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya açıklamada bulunan Kirman Adli Tıp Kurumu Müdürü Abbas Amiyan da hayatını kaybeden 50 kişiden 40'ının kimliğinin tespit edildiğini ve ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu ifade etti.

Süleymani'nin cenazesinde izdiham çıktı! Ölen ve yaralananlar var SÜLEYMANİ'NİN CENAZESİNDE İZDİHAM ÇIKTI! ÖLEN VE YARALANANLAR VAR

Cenazenin defnedileceği mezarlığın Kirman'da bir dağın yamacında bulunması ve töreni izlemek isteyen İranlıların yüksek yerlere çıkması nedeniyle, izdihamda ölenlerin sayısının yüksek olduğu ifade ediliyor.

DEFİN İŞLEMİ BAŞLADI

İzdiham nedeniyle cenaze töreni durdurulmuş ve defin işlemi, daha uygun bir tarihe ertelenmişti. Son dakika gelen bilgiye göre 'nin defin işlemi başladı.

Kasım Süleymani'nin naaşı izdiham nedeniyle defnedilemedi | Onlarca ölü var KASIM SÜLEYMANİ'NİN NAAŞI İZDİHAM NEDENİYLE DEFNEDİLEMEDİ | ONLARCA ÖLÜ VAR

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