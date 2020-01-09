Çocukları Kasım Süleymani'nin fotoğrafına secde ettirdiler! İran'da skandal görüntü...
İran'dan skandal bir görüntü geldi. ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin fotoğrafının önünde İranlı çocuklar secde ettirildi.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, geçtiğimiz hafta ABD'nin düzenlediği füzeli saldırısı sonucunda Bağdat'ta öldürüldü. Kasım Süleymani, düzenlenen cenaze törenlerinin ardından önceki gün akşam saatlerinde toprağa verildi.
CENAZEDE KEFEN İZDİHAMI
İranlı komutanın cenazesi memleketi Kirman'da toprağa verilmek için götürülürken kefeninden parça koparmak isteyenler izdihama yol açtı. 50'den fazla kişi ezilerek öldü.
ÇOCUKLARI SÜLEYMANİ'NİN FOTOĞRAFINA SECDE ETTİRDİLER
Süleymani'nin ölümünün ardından çekilen bir fotoğraf sosyal medyanın gündeminde... Söz konusu görselde, Kasım Süleymani ve Humeyni'nin fotoğrafının olduğu masanın önündeki çocuklar fotoğraflara doğru secde ediyor.
KASIM SÜLEYMANİ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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