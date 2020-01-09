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Kasım Süleymani'nin halefi Kaani'den açıklama! "ABD'ye ders vermeye devam edeceğiz"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
KASIM SÜLEYMANİ'NİN HALEFİ KAANİ'DEN AÇIKLAMA!

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral ’nin ölümünün ardından Hamaney tarafından halefi olarak ilan edilen Tuğgeneral , İran devlet televizyonuna konuştu. Kaani; "Tahran (ABD'ye) ders vermeye devam edecek" açıklamasına bulundu.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral 'nin ölümünün ardından Hamaney tarafından halefi olarak ilan edilen Tuğgeneral , İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İsmail Kaani "Tahran (ABD'ye) ders vermeye devam edecek" dedi.

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