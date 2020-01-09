Kasım Süleymani'nin halefi Kaani'den açıklama! "ABD'ye ders vermeye devam edeceğiz"
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin ölümünün ardından Hamaney tarafından halefi olarak ilan edilen Tuğgeneral İsmail Kaani, İran devlet televizyonuna konuştu. Kaani; "Tahran (ABD'ye) ders vermeye devam edecek" açıklamasına bulundu.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından Hamaney tarafından halefi olarak ilan edilen Tuğgeneral İsmail Kaani, İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.
İsmail Kaani "Tahran (ABD'ye) ders vermeye devam edecek" dedi.
İŞTE ABD VE İRAN’IN ASKERİ GÜÇ KARŞILAŞTIRMASI! ABD VE İRAN’IN ASKERİ GÜÇLERİ NE KADAR? İRAN VE ABD HANGİ SİLAHLARA SAHİP?
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