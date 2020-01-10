İran'dan "Ukrayna uçağını İran düşürdü" iddiasına yanıt

Gelen son dakika haberine göre; İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, "Ukrayna uçağını İran düşürdü" iddiasına canlı yayında yanıt verdi. Ali Abidzade, "Kaydedilen görüntülerin farklı insanlardan geldiğini biliyoruz. Giderken bir şeyin uçağa çarpması mantıklı gelmiyor. Bu olayın tamamıyla ortaya çıkması için samimiyiz." ifadelerini kullandı.

Dün ortaya çıkan bazı haberlerde İran'da düşen Ukrayna uçağının, İran tarafından yanlışlıkla vurulduğu belirtilmişti. İddialar üzerine İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade açıklama yaptı.

Ali Abidzade, "Düşen uçağın kara kutusunun incelemesi aylarca sürebilir. Olayın soruşturması 1-2 yılı bulabilir. Bu olayın tamamıyla ortaya çıkması için samimiyiz." diye konuştu.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kaydedilen görüntülerin farklı insanlardan geldiğini biliyoruz. Bu görüntüler şunu ortaya koyuyor. 60 ile 70 saniye civarında uçağın yandığı görülüyor. Bizim söylediklerimizle paralel. Videolarda bir şey mi çarptı uçağa? Bu bize mantıklı gelmiyor.

PATLAMA OLSA...

Giderken bir şeyin uçağa çarpması mantıklı gelmiyor. Uçak orada çok dar bir alanda biliyorsunuz. Patlama olsa çok daha farklı bir alana yayılırdı fakat yayılmamış.

BU OLAYIN TAMAMIYLA ORTAYA ÇIKMASI İÇİN SAMİMİYİZ

Bu olayda İsviçre'den ve Kanada'dan yardım ve destek istedik olayın çözülmesi için. Bu konuda araştırmalara katılmalarını istedik. Bu olayın tamamıyla ortaya çıkması için samimiyiz, bu konuda yardım istedik, bu olayı takip etmek ve tam olarak ne olduğunu anlamak istiyoruz.

Uçağın kalkışında bir gecikme oldu. Bu enteresandı. Kule ile pilotun konuşmalarına göre yakıt sorunu yoktu. Uçağın düşme nedeninin aydınlatılmasıyla ilgili çalışmalar 1-2 yıl sürecek. Olayın aydınlatılması için biz diğer ülkelerden yardım istedik."

"ŞEFFAF, DİKKATLİ VE SÜRATLİ ŞEKİLDE..."

Öte yandan İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yaptığı yazılı açıklamada İran Sivil Havacılık Kurumunun, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kararlarına göre kaza inceleme komisyonu kurduğunu ve olayı şeffaf, dikkatli ve süratli şekilde incelediğini söylemişti.

OLAY VE İRAN'IN UÇAĞI DÜŞÜRDÜĞÜ İDDİALARI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, dün sabah kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD medyasına konuşan birçok Amerikalı yetkili, ABD istihbaratının, Tahran-Kiev seferini yapan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından fırlatılan füzelerden biriyle düşürülmüş olduğunu değerlendirdiğini öne sürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'da Ukrayna uçağının arıza nedeniyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu ve birilerinin (İran'ın) uçağı kazara düşürmüş olabileceğini söylemişti.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise ellerinde Ukrayna uçağının İran'a ait füzeyle vurulduğunu gösteren bilgi bulunduğunu kaydederek, şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının füzeyle vurulma ihtimalini göz ardı etmediklerini belirterek, "Ancak bu henüz kanıtlanmadı. ABD, Kanada ve Birleşik Krallık hükümetlerine kazaya ilişkin ellerindeki kanıtları paylaşma çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.