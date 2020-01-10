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İran'dan düşen Ukrayna uçağıyla ilgili flaş açıklama: Reddetmeye hazırız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
İRAN'DAN UKRAYNA UÇAĞIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Başkanı , Tahran'da düşen Havayollarına ait yolcu uçağının vurulmadığına dair ellerinde ikna edici deliller bulunduğunu ve bunları paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Başkanı , İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) yaptığı açıklamada, şu ana kadar uçağın füzeyle vurulduğunu ispat edecek hiçbir delil ya da bulguya ulaşmadıklarını belirterek, "Elimizde uçağın vurulmadığına dair ikna edici deliller var, bunları basınla paylaşma ve söylentileri reddetmeye hazırız." dedi.

Dünyadaki hiçbir ülkenin kazanın nedenini bu kadar kısa sürede ortaya çıkaramayacağını savunan Rızayifer, "Yabancı basın, İran'a karşı kampanya başlatmak istiyor." iddiasında bulundu.

Uçağın kara kutularının ABD'ye teslim edilmesi konusuna da değinen Rızayifer, yerel ve uluslararası yasalara göre kara kutuların kazanın yaşandığı ülkede incelenmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kazanın meydana geldiği ülke bu konuda karar vericidir. İran'da kara kutuları okuyacak imkana sahibiz, kara kutuların zarar görmesi nedeniyle onu tamir etmek için ihtiyaç duyduğumuz imkanlara da sahibiz. Kara kutuların okunduğu yere ABD'lilerin gelmesiyle ilgili hiçbir problem yok ancak onların gelmek için Senatodan izin alması gerekiyor."

Ukraynalı yetkililerin İran'da bulunduğunu ve 'nın imkanlarından da yararlandıklarını aktaran Rızayifer, "Rusya ve Fransa da teçhizat ve yardım göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Eğer kara kutuları tamir edemezsek daha önce olduğu gibi onları Fransa ya da yeterli imkanlara sahip başka bir ülkeye göndereceğiz." diye konuştu.

Öte yandan İran Hükümet Sözcüsü yaptığı açıklamda, "Uçağın düşürüldüğü iddiası Tahran'a karşı başlatılan psikolojik bir savaştır." dedi.

İran'dan yapılan bir diğer açıklamada ise, "Kazada vatandaşları ölen ülkelerin temsilcilerini İran'a davet ediyoruz." denildi.

'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, dün sabah kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD medyasına konuşan birçok Amerikalı yetkili, ABD istihbaratının, Tahran-Kiev seferini yapan Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından fırlatılan füzelerden biriyle düşürülmüş olduğunu değerlendirdiğini öne sürmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kanada istihbaratının elinde Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

Ukrayna uçağının vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı UKRAYNA UÇAĞININ VURULMA ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması! ABD BAŞKANI TRUMP'TAN FLAŞ İRAN AÇIKLAMASI!
Kanada Başbakanı'ndan uçak kazasına dair flaş açıklama KANADA BAŞBAKANI'NDAN UÇAK KAZASINA DAİR FLAŞ AÇIKLAMA
Bir açıklama da İngiltere'den! Bulgular var BİR AÇIKLAMA DA İNGİLTERE'DEN! "BULGULAR VAR"

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