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Rusya ve Ukrayna doğal gaz konusunda anlaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.12.2019
RUSYA VE UKRAYNA ANLAŞTI

Başkanı , ile Rusya arasında transit doğal gaz sözleşmesinin uzatılmasına yönelik anlaşma imzalandığını açıkladı. Aleksey Miller, "Rusya ile Ukrayna arasında çok sayıda anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar Rus gazının 31 Aralık 2019'dan sonra da Ukrayna üzerinden sevkiyatını sağlıyor" dedi.

Başkanı , Rus ve Ukraynalı yetkililer arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 gündür devam eden müzakerelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, Rusya ile arasındaki doğal gaz sözleşmesine dair nihai kararlara varıldığını belirten Miller, "Rusya ile Ukrayna arasında çok sayıda anlaşma imzalandı. Söz konusu anlaşmalar, tarafların menfaatlerine dair dengeyi tekrar geri kazandıran büyük bir anlaşma paketi." dedi.

Anlaşmaların, Rusya ile Ukrayna arasındaki transit doğal gaz sözleşmesinin uzatılmasını da kapsadığına işaret eden Miller, "Bugünden itibaren, bu anlaşmalar yasal hale geliyor ve Rus gazının 31 Aralık 2019'dan sonra da Ukrayna üzerinden sevkiyatını sağlıyor." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya sitesi Facebook üzerinden anlaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında varılan doğal gaz anlaşmasının 5 yıllık olduğuna işaret eden Zelenskiy, "Transit sözleşmesi sayesinde söz konusu dönemde 7 milyar doların üzerinde gelir bekliyoruz. İki tarafın da sözleşmeyi 10 yıl uzatma hakkı saklıdır. Sözleşmeye göre Ukrayna üzerinden ilk yıl 65 milyar metreküp, sonraki dönemde yıllık 40 milyar metreküp doğal gaz sevk edilecek." ifadelerini kullandı.

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Rusya ve Ukrayna arasında doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin transit sözleşmenin geçerlilik süresi yarın sona erecekti.

Gazprom ve Naftogaz, 2014'te Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsüne birbirleri aleyhine başvuruda bulunmuştu. Naftogaz, Gazprom'un doğal gaz sevkiyat yükümlülüklerini yerine getirmediğini iddia ederek 17 milyar dolarlık ödeme talep etmişti.

Rus enerji şirketi Gazprom'un Ukrayna'ya doğal gaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden tahkim heyeti, şirketin Naftogaz'a yaklaşık 3 milyar dolar ödeme yapmasını kararlaştırmıştı.

Gazprom, Naftogaz'a geçen hafta 2,9 milyar dolarlık ödeme yaptığını duyurmuştu.

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