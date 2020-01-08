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Son dakika: Ukrayna açıkladı! Tahran'da düşen uçaktaki yolcuların milliyeti...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
İRAN'DA DÜŞEN UÇAKTAKİ YOLCULARIN MİLLİYETLERİNİ AÇIKLADI!

Son dakika haberine göre... , 'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait tipi yolcu uçağında hayatını kaybeden yolcuların milliyetlerini açıkladı. Uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 , 3 ve 3 vatandaşının bulunduğu bildirildi. Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadı.

Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 , 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 , 3 ve 3 vatandaşının bulunduğunu bildirdi.

Prystaiko, ölen Ukrayna vatandaşlarından 2'sinin yolcu, 9'unun ise mürettebattan olduğunu kaydetti.



KAZADA KURTULAN OLMADI!

Ukrayna Havayolları, yolcuların büyük bölümünün, Kiev'de aktarma yaparak farklı varış noktalarına seyahat etmeyi planladıklarını açıkladı.



Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirilmişti. Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadı.
İran'da yolcu uçağı düştü İRAN'DA YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ

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