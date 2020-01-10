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Son dakika: Diyarbakır'daki evlat nöbetinden sevindirici haber! Bir aile daha yakınına kavuştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDEN SEVİNDİRİCİ HABER

Son dakika haberi... 'da dağa kaçırılan çocukları için binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha, polisin çalışmasıyla yakınına kavuştu.

'da dağa kaçırılan çocukları için binası önünde "evlat nöbeti" tutan bir aile daha polisin çalışmasıyla yakınına kavuştu. Diyarbakır'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan yetim ve öksüz yakınları için oturma eylemine katılan hala G.A. ile babaanne , güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonrası 'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

TESLİM OLDU

Hala ve babaannenin, ikna çalışmaları sırasında sürekli iletişim halinde oldukları İbrahim Halil Kadran'ı emniyet ile beraber, terör örgütü 'nın elinden kaçması için yönlendirdiği öğrenildi. AA muhabirinin güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu dün Habur sınır kapısında 5 örgüt üyesi teslim oldu.

YETİM VE ÖKSÜZ...

Teslim olanlardan birinin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde bekleyen G.A'nın yeğeni v e Halime Kadran'ın torunu İbrahim Halil Kadran olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan yetim ve öksüz yakınları için oturma eylemine katılan hala G.A. ile babaanne Halime Kadran, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla İbrahim Hali Kadran'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

EVLADINA KAVUŞAN 4. AİLE OLDU

Hala ve babaannenin, ikna çalışmaları sırasında sürekli iletişim halinde oldukları İbrahim Halil Kadran'ı polisle birlikte terör örgütü PKK'nın elinden kaçması için yönlendirdikleri öğrenildi. Böylece, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetinin 130'uncu gününde yakınlarıyla buluşan aile sayısı 4'e ulaştı.

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