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İran Dini Lideri Hamaney paylaştığı fotoğrafla ABD Başkanı Trump'la dalga geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU! HAMANEY'DEN TRUMP PAYLAŞIMI

dini lideri ’nin , 'ta bulunan iki üssüne düzenlenen balistik füze saldırılarından sonra ABD Başkanı 'ın yüzüne atılan ‘güçlü’ ve ‘kanlı ’ ifadesini içeren bir fotoğraf yayınladı.

Dini Lideri 'nin , Başkanı 'ın yüzüne atılan 'güçlü' ve 'kanlı ' ifadesini içeren bir fotoğraf yayınladı.

Sitenin, fotoğrafı Çarşamba günü 'taki Amerikan kuvvetlerinin iki üssüne düzünlenen İran füze saldırısının ardından yayınlanması dikkat çekti.

'YANLIŞ' VE 'HAKSIZ'

Yayınlanan Trump'ın yüzüne atılan kanlı tokat' fotoğrafının altına Amerika'nın Süleymani'yi 'terörist' olarak göstermeye çalıştığı belirterek; Süleymani suikastının 'yanlış' ve 'haksız' olduğu ileri sürüldü. İran halkının, Süleymani suikastına gerçekleştiren ABD'ye karşı büyük tepki gösterdiği hatırlatıldı.

SÜLEYMANİ'NİN İNTİKAMI BAŞKA BİR KONUDUR

Yine kanlı fotoğrafın altına İran Dini Lideri Hamaney'in açıklamaları verildi. "Amerika bölgeye savaş, anlaşmazlık ve yıkım getirdi ve bölge ülkeleri ile seçilmiş hükümetleri ve halkı, Amerikan varlığını reddetti" diyen Hamaney, "Bugün şafak vakti Amerikalılara ağır bir darbe indirdik, ancak Süleymani'nin intikamı başka bir konudur. Askeri harekat yeterli değildir ve bölgedeki Amerikan varlığı sona ermelidir" İfadesini kullandı.

"GÜÇLÜ OLUN" VURGUSU

Hamaney, İranlıların, düşman saldırılarına karşı tüm siyasi, askeri, güvenlik ve ekonomik seviyelerde güçlü olmaları gerektiğini vurguladı.

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