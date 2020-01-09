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CHP'li Özgür Özel tepkilere neden olan skandal kanun teklifini geri çekti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
CHP'DEN SKANDAL TEKLİF! GERİ ADIM ATTI

Grup Başkanvekili , yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerinin hakim ve savcı sınavlarına girişiyle ilgili kanun teklifini gelen tepkiler sonrası geri çekti.

Grup Başkanvekili 'in, yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerine bir kereye mahsus yaş sınırı olmaksızın 'Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı' veya 'İdari Yargı Ön Sınavı'na giriş hakkı sağlanmasını içeren kanun teklifi tartışmalara neden olmuştu.

TEPKİ YAĞDI

Birçok vatandaş CHP'li Özel'in teklifine tepki gösterdi. Vatandaşlar "CHP neden bir türlü iktidar olamıyor" sorusunun cevabını arayanlar; Özgür Özel'in son yapmış olduğu icraata baksın. Hukuk okumamış birinden Hakim çıkarma peşinde!", "İnsan gerçekten hayret ediyor. Zabıt katipleri üç tane dosya görüp tüm hukuk nosyonunu mu yüklenecekler.", "Eczacı Özgür Özel zabit katiplerinin hakimliğe savcılığa geçişi için kanun teklifi verdi biri de ilaç mümessillerine Eczacılık diploması verip eczane açma izni için kanun teklifi versin" yorumlarıyla CHP'li Özel'in kanun teklifine sert çıktı.

CHP'Lİ ÖZEL TEKLİFİ GERİ ÇEKTİ

Tepkiler üzerine CHP'li Özel, kanun teklifini geri çektiğini açıkladı.

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