Başkan Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit düşen 4 askerin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse, Uzman Çavuş Erol Yanık, Uzman Çavuş Fatih Akbulut ve Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

