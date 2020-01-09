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Başkan Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2020
ERDOĞAN, ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Başkan , Barış Pınarı Harekatı kapsamında yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında düşen 4 askerin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, saldırıda olan Astsubay Çavuş Sinan Köse, Uzman Çavuş Erol Yanık, Uzman Çavuş Fatih Akbulut ve Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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