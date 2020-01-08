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Bakan Berat Albayrak 4 şehit için taziye mesajı yayınladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020
BAKAN ALBAYRAK TAZİYE MESAJI YAYINLADI

, bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda şehit olan 4 asker için, taziye mesajı yayınladı.

kapsamında bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı yol kontrolleri sırasında hain terör örgütü tarafından bombalı araçla yapılan saldırı sonrası 4 askerimiz şehit oldu. , şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Albayrak'ın paylaşımında, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.

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