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Barış Pınarı Harekat Bölgesinden acı haber: 4 şehit

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
BARIŞ PINARI HAREKAT BÖLGESİNDEN ACI HABER

, Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 4 askerin şehit olduğu bildirildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, bugün Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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