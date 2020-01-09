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Sanatçı Cüneyt Arkın: Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2020
ASKERLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Dün , Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen saldırısı sonucu 4 askerin şehit olduğunu açıkladı. Milliyetçiliği ile bilinen Eskişehirli ünlü sanatçı şehitlere rahmet diledi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Harekat bölgesinde, 8 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen saldırısı sonucunda 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.



Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinin güney bölgesinde yer alan kırsal Arbani köyünde, kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Bu sırada inceleme yapmak üzere aracın yakına giden İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse, İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık, Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç ve Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut, şiddetli patlama sonucu şehit oldu.

CÜNEYT ARKIN: KAHRAMAN ASKERLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Milliyetçiliği ile bilinen Yeşilçam sanatçısı Twitter' dan yayınladığı mesajda "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında yapılan yol kontrolü sırasında terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuştur. Kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhunuz Şâd Olsun. Yüce Türk milletimizin başı sağolsun" dedi.

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