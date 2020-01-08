Son dakika: FETÖ'nün "Gaziantep yabancılar sorumlusu" yakalandı
Giriş Tarihi: 08.01.2020
Son dakika... FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Gaziantep yabancılar sorumlusu" yakalandı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde Gaziantep yabancı uyruklu şahıslardan sorumlu "mahrem imamı" A.K'nin Hatay'da olduğu bilgisine ulaşıldı.
FETÖ'NÜN HÜCRE EVİNE BASKIN
Polis ekiplerinin Hatay'ın Hassa ilçesindeki örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlediği operasyonda A.K, gözaltına alındı.
ByLock kullanıcısı olan A.K, sorgulanmak üzere Gaziantep'e getirildi.
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