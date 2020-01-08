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Son dakika: FETÖ'nün "Gaziantep yabancılar sorumlusu" yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020
FETÖ'NÜN YABANCILAR SORUMLUSU YAKALANDI

Son dakika... 'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/) sözde " yabancılar sorumlusu" yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca /'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde Gaziantep yabancı uyruklu şahıslardan sorumlu "mahrem imamı" A.K'nin 'da olduğu bilgisine ulaşıldı.

FETÖ'NÜN HÜCRE EVİNE BASKIN

Polis ekiplerinin Hatay'ın Hassa ilçesindeki örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlediği operasyonda A.K, gözaltına alındı.

ByLock kullanıcısı olan A.K, sorgulanmak üzere Gaziantep'e getirildi.

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