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İran: ABD'nin müdahalesi topyekün savaşa neden olur

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2020
İRAN: ABD'NİN MÜDAHALESİ TOPYEKÜN SAVAŞA NEDEN OLUR

'nin danışmanı, "ABD'nin müdahalesi topyekün savaşa neden olur" dedi.

Detaylar gelecek...

Erbil'de ABD hava üssüne roketli saldırı ERBİL'DE ABD HAVA ÜSSÜNE ROKETLİ SALDIRI
İran'ın ABD hava üssünü vurduğu anlar İRAN'IN ABD HAVA ÜSSÜNÜ VURDUĞU ANLAR
Dünyanın gözü Irak'taki ABD üslerinde DÜNYANIN GÖZÜ IRAK'TAKİ ABD ÜSLERİNDE

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