Süleymani'nin intikamı alındı mı? Süleymani İran için neyi ifade ediyordu?
A Haber canlı yayınında İran'ın ABD üslerine saldırısını değerlendiren Orhan Sali, yapılan saldırıların Süleymani'nin intkamı için yeterli olup olmadığı konusuna da değindi.
"GENERAL OLMASINDAN ÖTE DİNİ ANLAMDA DA SEMBOLİK BİR İSİMDİ"
Ekran Tan'ın Sabah Ajansı programında İran'ın füzeli saldırılarını değerlendiren Orhan Sali, "İran sokakları, halkı 5-6 gündür çok öfkeliydi. Süleymani halk için çok farklı biriydi." ifadelerini kullandı.
Hamaney için de Kasım Süleymani'nin çok değerli olduğunu anlatan Sali, "Hamaney'in 'kılıcım' dediği, 'manevi oğlum' dediği biriydi. İran'ın 2 numarası hatta çoğu zaman Cumhurbaşkanı Ruhani'den de öne çıkabilen bir ismiydi. Son 20-30 yıldır Orta Doğu sahnesinde gördüğümüz biriydi. Bir Hamaney vardı bir de Kasım Süleymani." şeklinde konuştu.
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