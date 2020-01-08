08 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
08.01.2020

Süleymani'nin intikamı alındı mı? Süleymani İran için neyi ifade ediyordu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Komutan Kasım Süleymani'nin intikamı için Irak'taki 2 ABD üssünü vurdu. Yapılan ilk açıklamalarda ABD'li kimsenin zarar görmediği belirtildi. Orhan Sali, A Haber canlı yayınında durumu değerlendirdi.

A Haber canlı yayınında İran'ın ABD üslerine saldırısını değerlendiren Orhan Sali, yapılan saldırıların Süleymani'nin intkamı için yeterli olup olmadığı konusuna da değindi.

"GENERAL OLMASINDAN ÖTE DİNİ ANLAMDA DA SEMBOLİK BİR İSİMDİ"

Ekran Tan'ın Sabah Ajansı programında İran'ın füzeli saldırılarını değerlendiren Orhan Sali, "İran sokakları, halkı 5-6 gündür çok öfkeliydi. Süleymani halk için çok farklı biriydi." ifadelerini kullandı.

Hamaney için de Kasım Süleymani'nin çok değerli olduğunu anlatan Sali, "Hamaney'in 'kılıcım' dediği, 'manevi oğlum' dediği biriydi. İran'ın 2 numarası hatta çoğu zaman Cumhurbaşkanı Ruhani'den de öne çıkabilen bir ismiydi. Son 20-30 yıldır Orta Doğu sahnesinde gördüğümüz biriydi. Bir Hamaney vardı bir de Kasım Süleymani." şeklinde konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İran'da düşen uçağın enkazından ilk görüntüler!
İran'da düşen uçağın enkazından ilk görüntüler!
Süleymani'nin intikamı alındı mı? Süleymani İran için neyi ifade ediyordu?
Süleymani'nin intikamı alındı mı? Süleymani İran için neyi ifade ediyordu?
Yaralanan ve ölen askerler hakkında açıklama
Yaralanan ve ölen askerler hakkında açıklama
İranlı Komutan Süleymani'nin cenaze töreni
İranlı Komutan Süleymani'nin cenaze töreni
İran'ın saldırısındaki Süleymani detayı
İran'ın saldırısındaki Süleymani detayı
İran'ın ABD hava üssünü vurduğu anlar
İran'ın ABD hava üssünü vurduğu anlar
İran ABD'nin hava üssünü vurdu
İran ABD'nin hava üssünü vurdu
Alman gazeteci: ABD'nin yeni İran planı mı devrede?
Alman gazeteci: ABD'nin yeni İran planı mı devrede?
Buz kırıldı, 30 araç suya gömüldü
Buz kırıldı, 30 araç suya gömüldü
Süleymani'nin naaşı izdiham nedeniyle defnedilemedi
Süleymani'nin naaşı izdiham nedeniyle defnedilemedi
İsrail'den son dakika skandal karar! Onay verildi
İsrail'den son dakika skandal karar! Onay verildi
Trump'tan İran'a yeni tehdit
Trump'tan İran'a yeni tehdit
Daha Fazla Video Göster