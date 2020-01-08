İran'dan ABD'ye tehdit: 100 hedef belirledik
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürülmesinden sonra dünyayı titreten ve ABD-İran savaşına doğru giden gerilimde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gece saatlerinde Irak'taki ABD üslerini vuran İran'dan tehdit gibi yeni bir açıklama geldi.
ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürülmesinden sonra dünyayı titreten ve ABD-İran savaşına doğru giden gerilimde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Gece saatlerinde ABD üslerini bombalayan İran'dan yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "ABD misilleme yaparsa vuracak 100 hedef belirledik" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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