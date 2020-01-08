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İran'dan ABD'ye tehdit: 100 hedef belirledik

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
İRAN'DAN ABD'YE TEHDİT: 100 HEDEF BELİRLEDİK

'nin 'yi öldürülmesinden sonra dünyayı titreten ve ABD- savaşına doğru giden gerilimde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gece saatlerinde 'taki ABD üslerini vuran İran'dan tehdit gibi yeni bir açıklama geldi.

'nin 'yi öldürülmesinden sonra dünyayı titreten ve ABD- savaşına doğru giden gerilimde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Gece saatlerinde ABD üslerini bombalayan İran'dan yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "ABD misilleme yaparsa vuracak 100 hedef belirledik" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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