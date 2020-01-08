08 Ocak 2020, Çarşamba
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar ve sağanak uyarısı | 8 Ocak 2020 hava durumu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2020
YOĞUN KAR VE SAĞANAK UYARISI

8 Ocak 2020 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, , , , Doğu ve bölgeleri ile , , çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? 'da hava nasıl olacak? 'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 8 Ocak 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, , , , Doğu ve bölgeleri ile , , çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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