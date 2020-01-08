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İran ve ABD'nin nükleer silahları dünyayı salladı! Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?

İran'ın Kasım Süleymani'nin intikamı olaran Irak'taki 2 ABD üssünü vurması, gözlerin iki ülkenin güçlerine çevrilmesine neden oldu. ABD ve İsrail'i nükleer silahlarıyla tehdit eden İran'ın askeri gücü merak konusu oldu. İran'ın gerçekten nükleer silahları var mı? İran'ın nükleer silah durumu ne? Hangi ülkenin elinde, kaç adet nükleer savaş başlığı var? Hangi ülke nasıl bir nükleer silah politikası izliyor? İşte dünyada nükleer silahlara sahip ülkeler...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 05:40
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İran ve ABD'nin nükleer silahları dünyayı salladı! Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?
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İran ve ABD'nin nükleer silahları dünyayı salladı! Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?

ABD, 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Avrupa Birliği ile İran arasında imzalanan anlaşmadan 2018'de çekilmiş ve taraflar arasındaki uzlaşının geleceği de tehlikeye girmişti.

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İran ve ABD'nin nükleer silahları dünyayı salladı! Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?

Kasım Süleymani suikastı sonrası İran'dan yapılan açıklamalarda, Tahran'ın anlaşmadan çekildiği söylenmedi. Ancak İran, bundan böyle anlaşma kapsamında belirlenen uranyum zenginleştirme ya da zenginleştirilmiş uranyum stoku sınırlamalarına uyulmayacağını söyledi.

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İran ve ABD'nin nükleer silahları dünyayı salladı! Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?

İran her zaman nükleer programının silah üretimi için değil, barışçıl enerji üretimi için olduğunu iddia ediyordu.

Ancak 2015'teki anlaşma öncesinde Batılı ülkeler, Tahran yönetiminin nükleer silah üretmeye yaklaştığı, İran'ın nihai amacının nükleer güce dönüşmek olduğunu söylüyordu.

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İran ve ABD'nin nükleer silahları dünyayı salladı! Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?

Peki İran, anlaşmalarla sınırlandırılmış olan nükleer programına yeniden hız verirse teorik olarak ne kadar sürede bir nükleer bomba üretebilir? Bu soruya birkaç ay ila bir yıl arasında verilen farklı yanıtlar var.