İran ve ABD'nin nükleer silahları dünyayı salladı! Hangi ülkenin kaç adet nükleer silahı var?

İran'ın Kasım Süleymani'nin intikamı olaran Irak'taki 2 ABD üssünü vurması, gözlerin iki ülkenin güçlerine çevrilmesine neden oldu. ABD ve İsrail'i nükleer silahlarıyla tehdit eden İran'ın askeri gücü merak konusu oldu. İran'ın gerçekten nükleer silahları var mı? İran'ın nükleer silah durumu ne? Hangi ülkenin elinde, kaç adet nükleer savaş başlığı var? Hangi ülke nasıl bir nükleer silah politikası izliyor? İşte dünyada nükleer silahlara sahip ülkeler...