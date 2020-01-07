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Pistten çıkan Pegasus uçağından yolcular böyle tahliye edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
PİSTTEN ÇIKAN PEGASUS UÇAĞINDAN YOLCULAR BÖYLE TAHLİYE EDİLDİ

Son dakika haberine göre; 'nda 'a ait yolcu uçağı pistten çıktı. Yolcuların tahliye edilme anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. Olay sırasında yaralanan olmadı.

Pistten çıkan uçağın yolcuları olaydan hemen sonra yaşananları kaydetti. Görüntülerde çamura saplanan uçaktan inen yolcular uzaklaşırken itfaiyenin uçağın yanına hızla geldiği görülüyor.

Pistten çıkan Pegasus uçağından yolcular böyle tahliye edildi PİSTTEN ÇIKAN PEGASUS UÇAĞINDAN YOLCULAR BÖYLE TAHLİYE EDİLDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus'a ait uçak pistten çıktı SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA PEGASUS'A AİT UÇAK PİSTTEN ÇIKTI
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus uçağın yolcuları tahliyeyi çekti SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN PEGASUS UÇAĞIN YOLCULARI TAHLİYEYİ ÇEKTİ

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