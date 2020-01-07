Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı |Video

Son dakika haberi; Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişte pist dışına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah kentinden gelen Pegasus havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pilotu ile kule arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı. Pist dışına çıktığı sırada kule ile görüşen pilotun sakinliğini koruması konuşmalarda dikkat çekti. Pilot “İnişte pistten toprağa çıktık, şu an iyi gözüküyoruz anonsunu yapması ses kayıtlarına da yansıdı. Detayları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.