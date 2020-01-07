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07.01.2020

Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı! Pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı: İnişte pistten toprağa çıktık

Son dakika haberi; Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişte pist dışına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri’nin Sharjah kentinden gelen Pegasus havayolu şirketine ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pilotu ile kule arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı. Pist dışına çıktığı sırada kule ile görüşen pilotun sakinliğini koruması konuşmalarda dikkat çekti. Pilot “İnişte pistten toprağa çıktık, şu an iyi gözüküyoruz anonsunu yapması ses kayıtlarına da yansıdı. İşte o konuşmalar...

Sharjah-İstanbul seferini yapan 'a ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul 'na saat 09:08'de inişte pist dışına çıktı. Pist dışına çıkan uçağın pilotu ile kule arasındaki o anlar an be an konuşmalara da yansıdı..

PİLOT İLE KULE ARASINDAKİ KONUŞMALAR ŞÖYLE:

Pilot: İnişte pistten toprağa çıktık...
Kule: Bilgilendirdim geliyorlar...
Kule:İtfaiye geliyor mu, sağlık gönderiyoruz. Bir talebiniz var mı ek olarak?
Pilot:Negatif efendim, şu an iyi gözüküyoruz...
Kule: Anladım efendim bütün ilgi sizin üzerinizde şu anda bir şey olduğunda haber verin dinlemediyiz. İtfaiye çıkıyor...
Pilot:Teşekkürler...
Kule'den diğer pilotlara: Hızlı taksiye başlayın...
Kule:Pas geçin
Kule:Muhtemelen park yerine geri döneceksiniz bir trafik pistten çıktı, yeni park yeri için arayacağım...
Havadaki bir uçağın pilotu: Pistin kapalılığı ne kadar sürecek?
Kule: Efendim bir uçağımız pistten çıktı, şimdi ona müdahale ediyoruz. Görünen biraz var gibi. Minimum yarım saat ön görüyorum ama haber vereceğiz yaklaşma tarafından...
Kule:Kalkışta bekleyenler müdahale bir netliğe kavuşsun bilgi vereceğim...
Yerdeki başka bir uçağın pilotu:Park yerine geri dönüyoruz
Kule:Kalkışta bekleyen tüm uçakların dikkatine kalkış iniş mümkün olmayacak...

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