Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı! Pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı: İnişte pistten toprağa çıktık
Sharjah-İstanbul seferini yapan Pegasus'a ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na saat 09:08'de inişte pist dışına çıktı. Pist dışına çıkan uçağın pilotu ile kule arasındaki o anlar an be an konuşmalara da yansıdı..
PİLOT İLE KULE ARASINDAKİ KONUŞMALAR ŞÖYLE:
Pilot: İnişte pistten toprağa çıktık...
Kule: Bilgilendirdim geliyorlar...
Kule:İtfaiye geliyor mu, sağlık gönderiyoruz. Bir talebiniz var mı ek olarak?
Pilot:Negatif efendim, şu an iyi gözüküyoruz...
Kule: Anladım efendim bütün ilgi sizin üzerinizde şu anda bir şey olduğunda haber verin dinlemediyiz. İtfaiye çıkıyor...
Pilot:Teşekkürler...
Kule'den diğer pilotlara: Hızlı taksiye başlayın...
Kule:Pas geçin
Kule:Muhtemelen park yerine geri döneceksiniz bir trafik pistten çıktı, yeni park yeri için arayacağım...
Havadaki bir uçağın pilotu: Pistin kapalılığı ne kadar sürecek?
Kule: Efendim bir uçağımız pistten çıktı, şimdi ona müdahale ediyoruz. Görünen biraz var gibi. Minimum yarım saat ön görüyorum ama haber vereceğiz yaklaşma tarafından...
Kule:Kalkışta bekleyenler müdahale bir netliğe kavuşsun bilgi vereceğim...
Yerdeki başka bir uçağın pilotu:Park yerine geri dönüyoruz
Kule:Kalkışta bekleyen tüm uçakların dikkatine kalkış iniş mümkün olmayacak...
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