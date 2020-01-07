07 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

İran'da asılan "Kırmızı Bayrak" yas ve intikam anlamına geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2020 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020
İRAN'DA ASILAN BAYRAĞIN MANASI ORTAYA ÇIKTI!

Devrim Muhafızları Gücü Generali 'nin tarafından hava saldırısında öldürülmesinde sonra Kum kentindeki kubbesine kırmızı bayrak asıldı. Bayrağın anlamı merak konusu olmuştu. Bayrağın yası ve alınması zorunlu intikamı sembolize ettiği ortaya çıktı.

'da Şiiler için büyük öneme sahip Kum kentindeki kubbesine asılan kırmızı bayrağın 'uluslararası basında' bulduğu anlam tartışılıyor. Zira bayrağın suikastının hemen ardından göndere çekilmesi uluslararası basın tarafından 'savaş ilanı' olarak yansıtıldı. İran merkezli Tesnim haber ajansının bayrağın İran İslam Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Cemkeran Camisi kubbesine asıldığını duyurması birçok kişide İran'ın suikasta hızlı bir şekilde karşılık vereceği izlenimi uyandırdı.

HUMEYNİ'NİN TALİMATI

10'uncu yüzyılda Hassan bin Maslah tarafından inşa edilen camii, her yıl on binlerce Şii'nin ziyaret edildiği kutsal bir mekân olarak kabul ediliyor. İran uzmanı Rami Yelda'nın bir makalesine göre, 1979 yılından önce gösterişsiz bir dini mekân olan , Humeyni'nin talimatıyla yenilenmeye, Şiiler için büyük bir hac kompleksine dönüşmeye başladı. Ayetullah Humeyni'nin geçmişte Cemkeran Camii'nin İran'ın sembolü olması yönünde bir talimatı bulunduğu belirtiliyor. İran hükümeti, Cemkeran'ın yenilenmesi ve genişletilmesi için 2012 yılına kadar 20 milyon dolar para harcadı.

Sondakika: İran ilk kez Cemkeran Camisi kubbesine bayrağı çekti! Savaş ilanı... |Video SONDAKİKA: İRAN İLK KEZ CEMKERAN CAMİSİ KUBBESİNE BAYRAĞI ÇEKTİ! SAVAŞ İLANI... |VİDEO

ALINMASI ZORUNLU İNTİKAM

Hürriyet'in haberine göre; Tahran merkezli bir araştırmacı, Cemkeran Camisi kubbesine asılan bayrağın 'alınması zorunlu olan intikam' anlamına geldiğini söyledi. Şiiler için yas ayı olan Muharrem'de de siyah ve kırmızı bayrak asıldığına dikkat çeken araştırmacı, bayrağın kültürel ve tarihi bir arka planı olduğunu ancak savaş ilanı olarak yorumlamanın doğru olmayacağını ifade etti.İran basınında, kırmızı bayrağın göndere çekilmesinin uluslararası basında olduğu kadar yankı uyandırmaması dikkat çekici. İran basınında söz konusu kırmızı bayrağın 1980-88 yılları arasındaki İran- savaşı esnasında Cemkeran Camisi kubbesine asıldığı yönünde bir detay bulunmuyor. Bunun nedeni olarak savaşı hızlı saldırılarla başlatan tarafın Irak olması gösterilebilir.

İRAN'IN SON ADIMLARI

Suikastın üzerinden 4 gün geçmesine rağmen İran'dan henüz doğrudan bir karşılık gelmedi. İran'ın bugün attığı son adımlar 'zamana yayılacak' bir intikam planının uygulamaya geçeceği işaretlerini veriyor. Söz konusu iki adımdan birisi İran'ın Süleymani'nin 1998 yılından beri yönettiği Güçleri'ne Süleymani'nin ölümünden sonra 200 milyon euro ek bütçe verilmesi. İran meclisi bu adıma ek olarak 'da 'a bağlı askeri güçleri terör örgütü olarak ilan ettiğini duyurdu. Hem Kudüs güçlerine ek fon ayrılması hem de Ortadoğu'daki güçlerinin 'terörist' ilan edilmesi İran'ın zaman içinde bölgedeki ABD askeri mevcûdiyetine milis güçler aracılığıyla karşı adımlar atmaya hazırlandığına işaret olarak yorumlanıyor.

Kasım Süleymani suikastinin arkasından ABD Dışişleri Bakanı Pompeo çıktı KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTİNİN ARKASINDAN ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO ÇIKTI
ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısında Kasım Süleymani hareketliliği! ABD BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ KARŞISINDA KASIM SÜLEYMANİ HAREKETLİLİĞİ!
ABD Kongresi'nde Süleymani kararı ABD KONGRESİ'NDE SÜLEYMANİ KARARI
İran ABD'ye nasıl yanıt verecek? Kasım Süleymani suikastı ne anlama geliyor? İsmail Alsodani A Haber'e anlattı İRAN ABD'YE NASIL YANIT VERECEK? KASIM SÜLEYMANİ SUİKASTI NE ANLAMA GELİYOR? İSMAİL ALSODANİ A HABER'E ANLATTI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN