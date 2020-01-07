İşte vatandaşın gözünde CHP!
A Haber vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Muhalefetin Libya ve milli projelere karşı çıkmasını değerlendiren vatandaş, HDP ile yapılan ittifaktan da rahatsız olduğunu belirtti. Vatandaşlar, CHP'nin muhalefet yapmaktan çok iktidarı devirmek için çalışmalar yürüttüğüne inanıyor.
Sokağa inen A Haber, vatandaşların muhalefetin Libya ve milli projelere karşı çıkmasının nedenlerini kendilerince yorumlamasını istedi. İşte vatandaşların gözündeki CHP..
"ÜLKESİNİ DÜŞÜNEN İYİ PROJEYİ DESTEKLER"
A Haber mikrofonuna konuşan vatandaşlardan biri, "Hükümetin ya da Devlet Başkanı'nın hiç mi doğrusu yok? Hepsi mi yanlış? Anlayamadığım bir şekilde çıkarları nedir?, Milli mesele olduğu gibi yani Türkiye açılınca bazı çıkarcıların zoruna gidiyor. Milli meseleler işlerine gelmiyor." ifadelerini kullandı.
Başkan bir vatandaş ise, "Muhalefet Libya'ya gitmemize karşı geliyor. Mustafa Kemal Paşa Libya'ya giderken karşı gelen var mıydı? Bizim kendi haklarımızı korumamız gerekiyor. 1970'de Boğaz Köprüsü'ne karşı gelenler, 90'lar GAP Barajı'na karşı gelenler, bunlar ülkenin menfaatine çalışmayan insanlardır. Ülkesini düşünen bunları onaylar, devletinin yanında olur." dedi.
"TÜRKİYE'NİN BİR ADIM İLERİ GİTMESİNİ İSTEMİYORLAR"
Muhalefetin asli görevlerini yapmadığını belirten vatandaş, "Muhalefet demek, hükümetin yanlış yaptığı yerde ona 'sen dur yanlış yapıyorsun' diyerek, kontrol mekanizması oluşturmalı. Ama Türkiye'deki Ana muhalefet her şeye karşı. Arabamıza karşı, savunma sanayimize karşı, milli hamlelere karşı. Her şeye karşılar. Sebebini anlamak mümkün değil." şeklinde konuştu.
A Haber mikrofonuna konuşan başka bir vatandaş ise, "Türkiye'yi geliştirecek çok güzel atılımlarımız var. Yurt dışında da bizi savunacak bir liderimiz var. Fakat hiçbir zaman yanımızda durup şurada doğru yapıyorsunuz biz de sizi destekleyelim katkıda bulunalım demediler. Neden bilemiyorum. Çok doğru şeyler bile karşılar. Türkiye'nin bir adım ileri gitmesini istemiyorlar." ifadelerini kullandı.
"HDP İLE İTTİFAK YAPMALARININ NEDENİ…"
CHP'nin HDP ile ortak olmasını değerlendiren bir vatandaş ise, "Muhalefet hükümeti düşürmek için muhalefetlik yapıyor. Ülke çapında bir şeyler değiştirmek için değil sadece iktidara yönelik bir şeyler yapıyor. HDP ile ittifak yapmaları da bu yüzden. Bunlar sadece iktidarı düşünüyor. Halka yararlı bir şey yapmak için çalışmak yerine, hükümeti düşürmek amacıyla bir şeyler yapıyorlar." dedi.
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