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Libya Tezkeresi Portakal'ı da rahatsız etti! Türkiye'yi emperyalistlikle suçladı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
LİBYA TEZKERESİ PORTAKAL'I DA RAHATSIZ ETTİ!

'nun  için "Orada ne işimiz var" açıklamasının ardından Amerika destekli 'nin haber sunucusu da, 'nin 'de söz sahibi olmak için attığı adımlardan en az emperyalist ülkeler kadar çok rahatsız oldu! Libya Tezkeresi'ni hazmedemeyen FOX TV sunucusu Portakal,Türkiye'yi emperyalistlikle suçladı! Libya'da sivilleri katleden darbeci general Hafter'e ilişkin tek kelime etmeyen FOX TV sunucusu, Türkiye'nin o ülkeye davet ile gittiğini görmezden gelerek skandala imza attı ve "Bu işler için" ifadelerini kullandı.

'nin 'de attığı adımlar, bölge üzerinde emelleri olan emperyalistleri olduğu kadar ülkemizdeki sözcülerini de çileden çıkarıyor.

ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması imzalayan Türkiye, doğal olarak bu ülkelerin hedefi haline geldi. Libya Mutabakatı ile dünyaya adeta ders veren Türkiye, bu hamlesi ile içerideki bazı odakların da saldırılarına maruz kalıyor. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Orada ne işimiz var" sözlerinden sonra şimdi de sunucusu ortaya çıktı.

Libya Tezkeresi Portakal'ı da rahatsız etti! Türkiye'yi emperyalistlikle suçladı... LİBYA TEZKERESİ PORTAKAL'I DA RAHATSIZ ETTİ! TÜRKİYE'Yİ EMPERYALİSTLİKLE SUÇLADI...

Portakal Meclis'ten geçen Libya Tezkeresi'ni asılsız iddialarla suçlayarak karalama kampanyası başlattı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin demokrasiye destek vermesi için Türk Askeri'ni Libya'ya davet etmesinin; sömürgeci ABD ve Avrupa ülkelerinden farkı olmadığını öne sürerek "gidiş amacımızın sadece ve " sözleriyle Türkiye'yi emperyalistlerle aynı safa koydu!

Yaptığı skandal açıklamayla sömürgeci ülkelerin yerlerinden ettiği 4 milyon mülteciyi Türkiye'nin kabul etmesini ve onlara yaşam sunmasını görmezden geldi.

"TÜRKİYE EMPERYALİST OLDU"

Portakal Türkiye'yi bu açıklamalarla suçladı:

", doğal gaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten.

Bırakın siz onu Libya'da ezilenler var Hafter darbeci o öyle şu böyle, demokrasi insan hakları, özgürlük; belli Türkiye'nin neden gittiği. Ve neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Anlaşmanın içeriği belli aslında doğal gaz ve petrol...

Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar"

Fatih Portakal'dan skandal Libya yorumu FATİH PORTAKAL'DAN SKANDAL LİBYA YORUMU

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Nuray Nuray

Portakalmisin mandalinamisin nesin yazik cok yazik

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cevapla 06.01.2020 21:48
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