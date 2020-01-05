Kar tatili olan iller: 6 Ocak hangi illerde kar tatili oldu? Kar tatili son dakika açıklamaları!

6 Ocak kar tatili olan iller hangileri? Hangi illerde kar tatili oldu sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Kar tatili son dakika açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı illerden kar tatili haberleri geliyor. Valilik ve Kaymakamlık açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 6 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller hangileri? İşte yanıtı…

Kar tatili olan iller hangileri? 6 Ocak kar tatili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hangi illerde kar tatili oldu? Yurdun birçok yerinde soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle vatandaşlar günlük hayatlarında zorluk yaşıyor. Öğrenciler de bundan etkileniyor ve eğitim hayatına ara veriliyor. Peki, kar tatili olan iller hangileri? İşte kar tatiliyle ilgili son açıklamalar…

KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ? (6 OCAK PAZARTESİ)

ADIYAMAN

Adıyaman'ın Sincik ve Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile bazı köylerdeki okullarda eğitime yarın ara verildi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, ilçe merkezinde akşam yoğun kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kar kalınlığının bir metreyi geçtiğini ifade eden Aydın, ilçe merkez ve taşımalı eğitim veren tüm okulların yoğun kar yağışı nedeniyle 6 Ocak Pazartesi günü tatil edildiğini belirtti.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı köy okulları ile taşımalı eğitim yapan okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Çelikhan İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, ilçede yoğun kar yağışı ve tipinin etkisini yarın da sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

Acar, kar yağışı nedeniyle Cumhuriyet Ortaokulu ve Askerhan İmam Hatip Ortaokulu ile Taşdamlar, Korucak, Fatihan köyü ilkokulunda 6 Ocak Pazartesi eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

SİVAS

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Sivas'ta İmranlı ilçesi Kaymakamlığı, etkili olan kar yağışı nedeniyle, kapalı köy yolları ve oluşabilecek buzlanma olayları dikkate alınarak okulları 6 Ocak Pazartesi günü 1 gün süre ile tatil etti. Bir günlük tatilin ilçe genelinde geçerli olduğu belirtildi.