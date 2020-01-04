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Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme işlemleri başlıyor! 2020 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2020
AÇIK LİSE (AÖL) KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BAŞLIYOR! 2020 AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

2020 AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak sorusu yanıt buldu. Açık lise kayıt yenileme işlemlerinin 6 Ocak’ta başlayacağı açıklandı. Bu gelişmenin ardından uzaktan lise eğitimi gören öğrenciler 2020 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Açık lise kayıt yenileme nasıl yapılır? (MEB) tarafından açıklanan 2020 takvimine göre AÇL kayıtları 6 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Kayıt yenileme başvuruları 31 Ocak tarihine kadar devam edecek. 2. dönem sonu sınavları ise 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak.

Açık Lise (AÖL) kayıt yenileme işlemlerinin başlamasıyla birlikte 2020 AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır sorusu gündeme oturdu. AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır sorusuna açık öğretim sistemi üzerinden lise öğrenimi gören öğrenciler yanıt arıyor. Peki, AÖL kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlıyor? tarafından açıklanan 2020 yılı iş takvimine göre kayıt yenileme işlemlerinin 6-31 Ocak tarihleri arasında yapılacağı belirtiliyor.

AÖL kayıt yenileme tarihleri ve işlemi için diğer sayfaya geçiniz...

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