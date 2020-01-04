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Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'DAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME!

Gelen son dakika haberine göre; , Bakanı Zarif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ele alındı.

, Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SUİKASTİ GÖRÜŞTÜLER

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ile İranlı mevkidaşı Zarif telefonda görüştü. Görüşmede, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ele alındı.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD (), Süleymani ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

"YOLU KAPANMAYACAK"

İran lideri , olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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