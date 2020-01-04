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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI

Gelen son dakika haberine göre; Başkan , Pençe Harekatı'nda görevli olan ve 'ta şehit düşen askerler Ayhan Çam ve Berkay Işık'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, 'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan askerler Çam ve Işık'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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