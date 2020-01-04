Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Gelen son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Harekatı'nda görevli olan ve Irak'ta şehit düşen askerler Ayhan Çam ve Berkay Işık'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketatarlı saldırı sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan askerler Çam ve Işık'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.