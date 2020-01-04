Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan A Haber'e özel açıklamalar
Son dakika haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan A Haber canlı yayınında Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanı Cahit Turhan, "Boğaz'dan geçen gemi sayısı güvenliği tehdit ediyor. Dünyanın en tehlikeli su yolu İstanbul Boğazı'dır. Yeni yapacağımız kanalla Montrö delinmiyor." dedi. Bakan Turhan, "Bu kanalı zorla kullanma dayatması yapmayacağız. 'ABD gemisi geçecek' iddiası Montrö'ye göre mümkün değil" ifadelerini kulandı. Turhan, "Diğerlerine göre maliyeti düşük, çevreye zararı daha az." diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, A Haber'de Fatih Atik'in sorularını yanıtladı. Bakan Turhan Kanal İstanbul'un güzergahıyla ilgili olarak, "Biz bu kanalı İstanbul'un Avrupa tarafında yapmak istiyoruz, bu koridorları belirledik" dedi. Turhan 'ABD gemisi geçecek' iddialarıyla ilgili olarak, "Montrö'ye göre mümkün değil." açıklamasında bulundu.
Bakan Turhan'ın açıklamalarından satır başları:
İstanbul bize ecdadımızın mirasıdır. Biz güzel bir İstanbulu evlatlarımıza bırakmak istiyoruz. Kanal İstanbul'un yapılmasının gerekçeleri var. Boğaz İstanbul'u istanbul yapan tabii bir değerdir. 350 metrelik gemiler İstanbul Boğazı'nı kullanıyor. Boğazdan geçen gemi sayısı güvenliği tehdit ediyor.
DÜNYANIN EN TEHLİKELİ SU YOLU İSTANBUL BOĞAZIDIR
Bugün 200 bin tonluk petrol taşıyan bir geminin İstanbul Boğazı'nda kaza yaptığını düşünürsek, çok büyük bedeller ödemek zorunda kalırız. Dünyanın en tehlikeli su yolu İstanbul Boğazıdır. Çok keskin virajlar var ve boğazın su yapısı alttan akıntı ters yönde yani güney-kuzey istikametinde üstten ise kuzey-güney istikametinde akıntı var. Gemiler büyüdükçe risk daha da artıyor.
YAPACAĞIMIZ YENİ KANALLA MONTRÖ DELİNMİYOR
Yapacağımız yeni kanalla Montrö delinmiyor. Montrö Türk boğazlarını kapsayan bir anlaşmadır. Bu Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin güvenliğini sağlar. Boğazların tabii bir su olduğunu belirler. Boğaz gelecekte daha fazla gemi trafiğine maruz kalacak. Biz kimseye bu kanalı zorla kullanma dayatması yapmayacağız.
O İDDİAYA YALANLAMA
"ABD gemisi geçecek" iddiası Montrö'ye göre mümkün değil.
KANAL İSTANBUL'UN GÜZERGAHI
Biz bu kanalı İstanbul'un Avrupa tarafında yapmak istiyoruz, bu koridorları belirledik. Diğerlerine göre maliyeti düşük, çevreye zararı daha az. DSİ'nin planladığı yeni su projeleri mevcut. Marmara'da bu kanalın etrafında da balık tutulabilecek.
KANAL İSTANBUL DEPREM RİSKİNİ ARTIRACAK MI?
Küçükçekmece - Durusu hattında aktif bir fay yok.
YİNE KARŞI ÇIKIYORLAR
Geçmişte ulusal projelere karşı çıkanlar yine eleştiriliyor.
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