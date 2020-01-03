Kasım Süleymani'nin öldürülmesine Çin'den ilk yorum! ABD'ye çağrı yaptılar
İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesiyle ilgili Çin'den yapılan açıklamada "ABD'yi soğukkanlılığı sürdürmeye ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Çin Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından "İlgili tüm tarafları özellikle ABD'yi soğukkanlılığı sürdürmeye ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" açıklaması yaptı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine ilişkin, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıktıklarını ve tüm tarafların BM ilkeleri ile uluslararası ilişkilerin temel normlarına saygı duymasını savunduklarını söyledi.
OLAYI YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR
"Irak'ın egemenlik hakkı, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı. Orta Doğu ve Körfez bölgesinin barış ve istikrarı korunmalı. İlgili tüm tarafları özellikle ABD'yi soğukkanlılığı sürdürmeye ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" diyen Gıng olayı yakından takip ettiklerini dile getirdi.
SÜLEYMANİ'NİN YERİNE KAANİ GELDİ
İran dini lideri Hamaney, ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadı.
"IRAK'TAN UZAKLAŞIN"
Öte yandan Amerika, Irak'ta yaşayan vatandaşlarına uyarıda bulundu. Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD, Irak'ta bulunan vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istedi.
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