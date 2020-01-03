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Kasım Süleymani'nin öldürülmesine Çin'den ilk yorum! ABD'ye çağrı yaptılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2020
SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNE ÇİN'DEN İLK YORUM!

bağlı 'nin tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesiyle ilgili 'den yapılan açıklamada "ABD'yi soğukkanlılığı sürdürmeye ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.

, bağlı 'nin saldırısında öldürülmesinin ardından "İlgili tüm tarafları özellikle ABD'yi soğukkanlılığı sürdürmeye ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine ilişkin, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıktıklarını ve tüm tarafların BM ilkeleri ile uluslararası ilişkilerin temel normlarına saygı duymasını savunduklarını söyledi.

ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani kimdir? Neler yaptı? Hakkında bilmedikleriniz ABD'NİN ÖLDÜRDÜĞÜ KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR? NELER YAPTI? HAKKINDA BİLMEDİKLERİNİZ

OLAYI YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR

"'ın egemenlik hakkı, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı. ve Körfez bölgesinin barış ve istikrarı korunmalı. İlgili tüm tarafları özellikle ABD'yi soğukkanlılığı sürdürmeye ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" diyen Gıng olayı yakından takip ettiklerini dile getirdi.

SÜLEYMANİ'NİN YERİNE KAANİ GELDİ

İran dini lideri Hamaney, ABD'nin öldürdüğü Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komutanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadı.

"IRAK'TAN UZAKLAŞIN"

Öte yandan Amerika, Irak'ta yaşayan vatandaşlarına uyarıda bulundu. Irak'ın başkenti Bağdat'ta İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra ABD, Irak'ta bulunan vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istedi.

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