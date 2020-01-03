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Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
DOLMABAHÇE'DE GÜVENLİK TOPLANTISI

Dolmabahçe'de Başkan Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi yapıldı. Başkan Erdoğan kurmayları ile Irak’taki gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı başkanlığında, bölgede yaşanan son gelişmeler dolayısıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki toplantı, 3 saat sürdü.

Başkan Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Son dakika: İstanbul'da güvenlik toplantısı SON DAKİKA: İSTANBUL'DA GÜVENLİK TOPLANTISI

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