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Son dakika: Bakan Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
BAKAN SOYLU'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı , "Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık." dedi. Ayrıca Soylu, "İstanbul'un güvenliği Tel Abyad'dan, Rasulayn'dan, Suruç'tan, Nizip'ten ve Hatay sınırından başlamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Bakan , "Okul servis araçları denetimlerimizi yüzde 128 arttırdık." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Soylu, "Geleceğin sürücülerini yetiştirmekten, uyuşturucu konusunda bilinçlendirmeyi arttırarak kullanımını azaltmaya kadar pek çok başlıkta eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek geleceğin suç ve güvensizlik oranını aşağı çekmeyi hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Soylu, "İstanbul'un güvenliği Tel Abyad'dan, Rasulayn'dan, Suruç'tan, Nizip'ten ve Hatay sınırından başlamaktadır." dedi.

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