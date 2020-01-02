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Ekrem İmamoğlu, AK Partili adaya kaybeden Cafer Aktürk'ü Şehir Hatları A.Ş.'ye atadı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
İMAMOĞLU'DAN YANDAŞ ATAMASI! LİYAKAT BALONU SÖNDÜ

CHP'li Ekrem İmamoğlu liyakat sözlerini çok çabuk unuttu. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Partili İsmet Yıldırım'a büyük farkla kaybeden Cafer Aktürk, İBB iştiraki Şehir Hatları A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanvekilliğine getirildi.

CHP ve İYİ Parti'nin Ümraniye Belediye Başkan adayı olan ancak AK Parti'nin adayından fark yiyen Cafer Aktürk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden Şehir Hatları A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanvekilliğine getirildi.

"BAŞKAN VEKİLİ OLARAK SEÇİLMİŞTİR"

İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin son yönetim kurulu kararı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31 Aralık 2019 tarihli sayısında yayımlandı. Kararda şöyle denildi:

"… Kimlik nolu İstanbul/Çekmeköy adresinde ikamet eden, Cafer Aktürk 1 yıl için yönetim kurulu başkan vekili olarak seçilmiştir. İstanbul/Ümraniye adresinde ikamet eden Sinan Ulaş Kestioğlu'nun önceki üyeliği sona ermiştir."

SEÇİMİ AK PARTİLİ İSMET YILDIRIM KAZANDI

Cafer Aktürk, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan belediye seçimlerinde CHP'den Ümraniye belediye başkan adayı olmuştu. İYİ Parti'nin de, aday göstermeyerek desteklediği Aktürk, AK Parti'nin adayı, KİPTAŞ'ın eski genel müdürü İsmet Yıldırım karşısında başkanlık seçimini kaybetti. İsmet Yıldırım yüzde 54,57 oy alırken, Aktürk'ün oyu 37,51'de kaldı.

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