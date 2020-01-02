Makineler arası iletişimde rekor "Türkiye'nin otomobili" ile taçlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Makineler arası iletişim (M2M) uygulamaları arasında yer alan 'bağlantılı ve akıllı araç' kavramlarının Türkiye'nin otomobili tanıtımıyla kamuoyunda bilinirliği arttı" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Makineler arası iletişim (M2M) uygulamaları arasında yer alan 'bağlantılı ve akıllı araç' kavramlarının Türkiye'nin otomobili tanıtımıyla kamuoyunda bilinirliği arttı" dedi.

Ayrıca Bakan Turhan, "Sadece araçlarda değil evlerimizde, üretim tesislerinde ve birçok alanda kullanım imkanı bulunan M2M cihazlarına yönelik mobil abone sayısının yılın üçüncü çeyreği sonunda 5,7 milyona ulaştı. Bu sayının kısa zamanda hızla artmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.