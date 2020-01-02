Başkan Erdoğan'dan Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan konuşmasında, "Şehir kavramının insanlık tarihinde çok önemli bir yeri var. Bizim medeniyetimizde şehir, cennet tasavvurunun bir parçasıdır. Site kültürü bizim kültürümüz değil. Ama maalesef şu an bir site kültürü ülkemizde egemen olmaya başladı." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda konuştu. Başkan Erdoğan buradaki konuşmasında, "İstanbul, Kudüs, Diyarbakır gibi hala ayakta kalan srları ile ünlü pek çok şehir bulunuyor. Şehirlerin güvenlik sorunları bazen de içeriden kaynaklanmıştır. " dedi.

Başkan Erdoğan, "Şehirlerde yaşanan felaketlerin çok büyük insani ve fiziki maliyetleri ortaya çıktı. Şehir ne kadar büyük ise güvenlik sorunları da o kadar fazladır. Site kültürü bizim kültürümüz değil, Ne yazık ki site kültürü anlayışı ülkemizde eğemen olmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bugün nüfusumuzun dörtte üçünden fazlası il ve ilçe merkezlerinde ikamet ediyor. Güvenlik konusu artık çok daha önemlidir.

Şehir kavramının insanlık tarihinde önemli bir yeri var. İnsanların güvenlik ve gıda için değil ibadet için yerleşik hayata geçtiğini gösteren Göbeklitepe bilinen şehir tarihini de 12 bin yıl öncesine götürmüştür.

"SİTE KÜLTÜRÜ BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ DEĞİL"

Site kültürü bizim kültürümüz değil. Ama maalesef şu an bir site kültürü ülkemizde egemen olmaya başladı. Bugün dünyada nüfusu 10 milyonun üzerinde olan şehir sayısı 40'a yaklaşmıştır. Teknolojinin de gelişmesiyle şehirlerin alt yapı ve üst yapı ağları oldukça karmaşık hale gelmiştir.

Şehir ne kadar büyükse güvenlik sorunları da o derece yüksek ve fazladır.

Artık şehirlerimizin dış güvenliği surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız içerideki güvenliği de sadece kolluk kuvvetleriyle sağlayamayacağımız bir dönemdeyiz. Artık yeni fikirler geliştirmek gerekiyor. Dünyadaki tüm örnekleri inceleyeceğiz ama sonunda kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz.

Bilinen suç yöntemleri yanında şehirleri bekleyen başka tehditler de ortaya çıkıyor. Ülkemizde de şehirlere zarar veren kaos dalgaları yaşanmıştır.

Büyük sokak eylemleri şehirlerin karşı karşıya kaldığı tehditleri ortaya koymuştur. Organize küçük grupların tüm hayatı felç edece eylem yapabileceğini biliyoruz.

ŞEHİRLERİMİZ DE NASİBİNİ ALMIŞTIR

Türkiye'nin her alanda yaşadığı büyük dönüşümden şehirlerimiz de nasibini almıştır. Türkiye artık fiziki bakımdan oldukça ileri bir seviyeye ulaşırken sosyolojik olarak da daha demokratik bir yapıya kavuşmuştur. Ülkemizde yeni gecekondu inşası olmadığı gibi eskiler de kentsel dönüşümle ortadan kalkmıştır, kalkmaktadır.

1960 ve 1970'lerin Türkiye'sinde gecekondu semtleri ile modern semtler arasında alt ve üst yapı yapı farkları vardı. Siyasi ve mezhebi fay hatları derin bir ayrım sebebiydi. Türkiye'nin yaşadığı dönüşümden şehirlerimiz nasibini aldı. Büyük yatırımlarla fiziki bakımdan ileri seviyeye geldik. TOKİ'nin öncülük ettiği kentsel dönüşüme belediyelerimiz ve özel sektörümüz sahip çıkmıştır.

"DİKEY MİMARİ İLE ŞEHİRLERİMİZE İHANET ETMİŞ OLURUZ"

(Belediye Başkanlarına çağrı) Benim bir ricam var; o da şudur: Özellikle şehirleşmede inşaatlarda bütün mesele sizin kaleminizin ucundadır. Bir defa buradan asla taviz verilmemelidir. Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Burada duruşumuz net. Acaba seçimler geliyor durum ne olur? Değerli dostlar hep söylüyorum. Dikey mimari ile şehirlerimize ihanet etmiş oluruz.

"BİZ GÖĞE DEĞİL TOPRAĞA DAHA YAKIN OLMANIN GAYRETİ İÇİNDE OLMALIYIZ"

Yatay mimari ile hem kendi medeniyetimizi inşa etmiş oluruz hem de gerçekten şehirleşmenin ne olduğunu dünyaya gösterme imkanını bulmuş oluruz. Bu adımları kararlılıkla atmak ve TOKİ ile Emlak Konut ile ortaklaşa adım atarak bu adımları atmamız lazım. Eğer atmazsak çok geç kalmış oluruz. Kibrit kutuları gibi dikilmiş binalarla bir yere varamayız. Biz göğe değil toprağa daha yakın olmanın gayreti içinde olmalıyız.

"BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİ"

Şu anda Fransa'da yaşananları görüyorsunuz. Paris sokaklarını görüyorsunuz Londra'nın ne hale geldiğini görüyorsunuz. Almanya'da, Berlin'de ne hale geldiğini görüyorsunuz. İnanın bunlar daha iyi günleri. Bunları daha büyük musibetler bekliyor. Güvenliği tehdit eden ne kadar uyuşturucu olayı varsa bütün bunların baronları bizdeki terör örgütleriyle beraber çalışıyorlar. Biz de bu terör örgütleriyle mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz.

"DEMOKRASİDEN HEMEN TAVİZ VERİYORLAR"

Ülkemizde her gün olan olaylardan sadece biri Batı'da olunca demokrasiden hemen taviz veriyorlar. Şimdi bir kavram ortaya çıktı: Akıllı şehir… Elbette güvenlik önemlidir. Ama bu konuda ilkeli davranmak da en az mücadelenin kendisi kadar önemli olmalıdır.İstanbul sokaklarını kaosa sürüklemeye çalışanların yanında yer alırken aynı eylemler Batı'da yaşandığında kimsenin gözünün yaşına bakmazsanız kimse size inanmaz. Bugün Batı'nın içine düştüğü açmaz işte bu çifte standarttır.

"250 BİN MÜLTECİ SINIRLARIMIZA DOĞRU HAREKET HALİNDE"

Türkiye 5 milyon mülteciye kapılarını açarken kendi şehirlerine yabancı istemeyenlerin inandırıcılığı kalmaz. Maddi imkanlara bizden daha fazla sahipler. Neden? Kapılarını açmıyorlar çünkü işlerine gelmez. Bunu yanında şu an İdlib'de olanlar? 250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde. Şua in itibarıyla karşılıklı tedbirlerle engellemeye çalışıyoruz. Ama karşınızda insan var.

İnsana karşı bu noktada Batı'nın yaptığı gibi dikenli teller oluşturamayız. Aynı şey bizim de başımıza gelebilir. Biz bunu çok daha insani onanın yapmak zorundayız. Onları keseleri dolu olabilir ama gönülleri çoraktır. Kendi insanınıza ve size sığınanlara verdiğiniz değer ölçüsünde güvendesinizdir demektir. Elbette sıkıntılarımız zorluklarımız var ama hamdolsun hepsinin üstesinden gelecek imana da imkana da sahibiz. Çünkü biz Türkiyeyiz."