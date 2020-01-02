Bakan Mustafa Varank: 157 bin 374 istihdam oluştu
Giriş Tarihi: 02.01.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu." açıklamasında bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu." dedi.
Bakan Varank, "Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma teşvik belgesi verdik. 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz." diye konuştu.
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