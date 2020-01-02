Fuat Oktay: Model olacak bir alan planlanıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "(Suriye'de güvenli bölge) Bölgede, 2020'de en azından fiziksel olarak, bir model olarak ifade edebileceğimiz bir yerin inşasını düşünüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "(Suriye'de güvenli bölge) Bölgede, 2020'de en azından fiziksel olarak, bir model olarak ifade edebileceğimiz bir yerin inşasını düşünüyoruz" dedi.



"HER TÜRLÜ BASKIYA KARŞI DİMDİK DURDULAR"



Oktay, "(Diyarbakır anneleri) Terör örgütünün götürdüğü, kendisine benzetmeye ve başka ülkelerin çıkarları doğrultusunda taşeron olarak kullanmaya çalıştığı çocukları anneler geri istiyor. Anneler 'çocuklarıma kavuşmak istiyorum' diyor. Bu kadar insani bir şey" dedi.

Öte yandan Fuat Oktay, "Her türlü baskıya, kendi içimizdeki aşağılama girişimlerine rağmen dimdik durdular ve şimdi çocuklar gelmeye başladı. Bunun daha da artmasını gönülden arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.



"FETÖ İLE MÜCADELEDE AYNI CİDDİYETTE DEVAM EDECEK"

Ayrıca Oktay, "(FETÖ ile mücadele) Burada hiçbir zafiyete müsaade etmeyecek bir terör örgütü var. 'Ciddi yol aldık, rahatlayalım' dediğinizde anında harekete geçebilecek bir terör örgütü olduğu için bu mücadele aynı ciddiyette ve aynı hızla devam edecektir ve devam ediyor da" ifadelerine yer verdi.