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Fuat Oktay: Model olacak bir alan planlanıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
OKTAY: MODEL OLACAK BİR ALAN PLANLANIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , "('de ) Bölgede, 2020'de en azından fiziksel olarak, bir model olarak ifade edebileceğimiz bir yerin inşasını düşünüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , "('de ) Bölgede, 2020'de en azından fiziksel olarak, bir model olarak ifade edebileceğimiz bir yerin inşasını düşünüyoruz" dedi.

"HER TÜRLÜ BASKIYA KARŞI DİMDİK DURDULAR"

Oktay, "() Terör örgütünün götürdüğü, kendisine benzetmeye ve başka ülkelerin çıkarları doğrultusunda taşeron olarak kullanmaya çalıştığı çocukları anneler geri istiyor. Anneler 'çocuklarıma kavuşmak istiyorum' diyor. Bu kadar insani bir şey" dedi.

Öte yandan Fuat Oktay, "Her türlü baskıya, kendi içimizdeki aşağılama girişimlerine rağmen dimdik durdular ve şimdi çocuklar gelmeye başladı. Bunun daha da artmasını gönülden arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

"FETÖ İLE MÜCADELEDE AYNI CİDDİYETTE DEVAM EDECEK"

Ayrıca Oktay, "( ile mücadele) Burada hiçbir zafiyete müsaade etmeyecek bir terör örgütü var. 'Ciddi yol aldık, rahatlayalım' dediğinizde anında harekete geçebilecek bir terör örgütü olduğu için bu mücadele aynı ciddiyette ve aynı hızla devam edecektir ve devam ediyor da" ifadelerine yer verdi.

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