Libya tezkeresi için TBMM'de tarihi gün! Meclis olağanüstü toplandı, Cumhur İttifakı yetiyor
TBMM, Libya’ya tezkeresi için toplanıyor. Oylamada, katılanların salt çoğunluğu aranacak. Tam kadro katılımda AK Parti ve MHP’nin desteği yeterli. CHP, İYİ Parti ve HDP ise tezkereye “ret” oyu verecek. Tüm dünyanın gözü 14.00'da başlayan olağanüstü toplantıya çevrildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Libya'da konuşlanması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesine ilişkin tezkere, bugün olağanüstü toplanacak TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanacak. Tezkerenin kabulü için oylamaya katılan milletvekili sayısının salt çoğunluğunun yarıdan bir fazlasının desteği aranacak.
TEK MADDELİK GÜNDEM
Meclis, 2020'ye olağanüstü toplantı mesaisiyle başlıyor. TBMM Genel Kurulu, 2020 bütçe görüşmelerinin ardından çalışmalarına 7 Ocak'a kadar ara vermişti. Ara öncesi Meclis'ten geçirilen Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlanması ve askeri-güvenlik işbirliği anlaşmalarının ardından, bu ülkeye TSK unsurlarının gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesine ilişkin tezkerenin de tatil sonrası TBMM Genel Kurulu'nun ilk işi olacağı açıklanmıştı. Ancak Libya'daki son gelişmeleri dikkate alan Ankara tezkere sürecini hızlandırdı. 30 Aralık'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla tezkere Meclis'e sunuldu.
MECLİS BAŞKANI BU GÜNÜ BELİRLEDİ
Aynı gün TBMM Başkanı Mustafa Şentop da tezkereyi görüşmek üzere, "ara vermede" olan Meclis'i 2 Ocak için olağanüstü toplantıya çağırdı. TBMM Genel Kurulu, Şentop'un çağrısı doğrultusunda bugün saat 14.00'de olağanüstü toplanacak. Tezkerenin tek gündem maddesi olarak ele alınacağı görüşmeleri TBMM Başkanı Şentop yönetecek. Şentop önce olağanüstü toplantının açılabilmesi için, "toplantı yeter sayısının" yani en az 200 milletvekilinin Genel Kurul'da olup olmadığının tespiti için yoklama yapacak. Toplantı yeter sayısının bulunması halinde görüşmelere geçilecek. Erdoğan imzasını taşıyan yetki talebini içeren tezkere metninin okunmasının ardından, siyasi parti gruplarına 20'şer dakika söz hakkı tanınacak. Görüşmelerin ardından da tezkerenin oylaması yapılacak.
CUMHUR İTTİFAKI YETİYOR
Tezkerenin Meclis'ten geçmesi için oylamaya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun yani yarıdan bir fazlasının "kabul" oyu kullanması yeterli olacak. AK Parti ve MHP'nin "kabul", CHP ve HDP'nin "ret" oyu kullanacağı oylamaya ilişkin İYİ Parti ise, nihai tavrını kritik toplantı öncesi Genel Başkan Meral Akşener'in milletvekilleriyle yapacağı görüşmede belirleyecek. Ancak İYİ Parti, "ret" cephesinde yer alsa dahi, Genel Kurul'a tam kadro katılmaları beklenen Cumhur İttifakı ortaklarının sayısal güçleriyle, tezkereyi Meclis'ten geçirmelerine kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti'nin Meclis'te 290, MHP'nin 49 milletvekili bulunuyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop oy kullanamasa bile Cumhur İttifakı'nın TBMM'deki oy gücü BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin desteğiyle 339'a ulaşıyor. Muhalefetin oy gücü ise, bağımsızlar dahil edilse dahi 250'de kalıyor.
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