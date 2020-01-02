Libya tezkeresine "Evet" diyeceğini açıklayan Saadet Partisi karar değiştirdi

Son dakika haberine göre Saadet Partisi’nin bugün Meclis’te oylanacak olan Libya tezkeresine “evet” oyu vereceği bildirildi. Bu karardan sonra gelen bilgiye göre; Saadet Partisi'nin karar değiştirerek "Hayır" oyu vereceği belirtildi.

Saadet Partisi'nin bugün Meclis'te oylanacak olan Libya tezkeresine "evet" oyu vereceği bildirildi. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden; Saadet Partisi'nin karar değiştirerek "Hayır" oyu vereceği belirtildi.

"DESTEK VERMEYECEĞİZ"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, "Kahraman olmak hayaliyle atılacak hiçbir adımın yanında değiliz. Libya'da atılacak adımların vebali iktidarın omuzlarındadır. Bunun ortağı olmayacağız" açıklamasında bulundu.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.