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Libya tezkeresine "Evet" diyeceğini açıklayan Saadet Partisi karar değiştirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
SAADET PARTİSİ’NİN LİBYA TEZKERESİ ÇELİŞKİSİ

Son dakika haberine göre ’nin bugün Meclis’te oylanacak olan Libya tezkeresine “evet” oyu vereceği bildirildi. Bu karardan sonra gelen bilgiye göre; Saadet Partisi'nin karar değiştirerek "Hayır" oyu vereceği belirtildi.

'nin bugün Meclis'te oylanacak olan Libya tezkeresine "evet" oyu vereceği bildirildi. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden; Saadet Partisi'nin karar değiştirerek "Hayır" oyu vereceği belirtildi.

"DESTEK VERMEYECEĞİZ"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, "Kahraman olmak hayaliyle atılacak hiçbir adımın yanında değiliz. Libya'da atılacak adımların vebali iktidarın omuzlarındadır. Bunun ortağı olmayacağız" açıklamasında bulundu.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

TBMM Genel Kurulu, saat 14.00'te Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

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