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AK Parti'li Akbaşoğlu ile CHP'li Altay arasında 'tezkere' tartışması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
CHP'Lİ ALTAY'DAN MEHMETÇİĞE SKANDAL SÖZLER!

TBMM'de Libya tezkeresi görüşmesi öncesinde AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, arasında 'lejyoner' tartışması yaşandı. Altay, "Mehmetçiği lejyoner gibi kullanmak bu Meclis'e yakışmaz" derken, Akbaşoğlu "Mehmetçiğe böyle bir sıfat takmak çok ayıp" yanıtını verdi.

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesine saatler kala, basın koridorunda karşılaşan AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile CHP'li Engin Altay arasında tezkere ile ilgili tartışma yaşandı.

AK Parti'li Akbaşoğlu ile CHP'li Altay arasında 'tezkere' tartışması AK PARTİ'Lİ AKBAŞOĞLU İLE CHP'Lİ ALTAY ARASINDA 'TEZKERE' TARTIŞMASI

'MEHMETÇİĞE SIFAT TAKMAK AYIP'

CHP'li Altay ise "Sizi bir yanlıştan çevireceğiz. Milleti yanıltmayın. Oraya diplomat gönderin asker değil. Mehmetçiği lejyoner gibi kullanmak bu Meclis'e yakışmaz." diye konuştu.

"MEHMETÇİĞE BÖYLE BİR SIFAT TAKMAK ÇOK AYIP"

Akbaşoğlu'nun, "Milleti siz yanıltıyorsunuz. Biz hak ve menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Mehmetçiğe böyle bir sıfat takmak çok ayıp" yanıtını verdi.

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