Milli enerji ve maden politikası meyvelerini veriyor! Altında rekor cari açığı düşürdü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlattığı ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’ meyvelerini vermeye başladı. Türkiye’nin altın üretimi 2017’den bu yana hızla yükseliyor. 2017’de 21 ton olan altın üretimi, 2018’de 27.5 tona, 2019’da ise yüzde 40 artarak 38 tona çıktı. Böylece geçen yıl Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atıldı. 2019 için belirlenen 30 ton hedefi de aşıldı. Türkiye'nin geçen yıl gerçekleşen altın üretiminin cari açığın yaklaşık 300 milyon dolar azalmasına katkı sağladığı belirtiliyor.

Türkiye'de bilinen ve arama çalışmaları süren altın yatakları Ege, Doğu Karadeniz, İç Batı Anadolu (Kaymaz) ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşıyor. İşletilebilir altın rezervimiz metal bazında toplam 840 ton. Jeolojik yapısı ve dünyadaki altın oluşum modellerine dayanılarak yapılan hesaplamaya göre Türkiye altın potansiyelinin 6.000-7.000 ton olduğu tahmin ediliyor.

Halen ülkemizde, İzmir/Bergama-Ovacık, Balıkesir/Havran, Gümüşhane/Mastra, Manisa/Salihli-Sart, Erzincan/İliç, Eskişehir/Sivrihisar, Kayseri/Kocasinan ve Uşak/Eşme-Kışladağ'daki Altın İşletmelerinde altın üretimi yapılıyor. Türkiye dünya altın talebinde beşinci sırada yer alıyor.

2020'DE 45 TONU GEÇERİZ

Altın Madencileri Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel, 2019 yılında yaşanan tüm tartışma ve olumsuzluklara rağmen altın üretiminde sıçramanın yaşandığını belirterek, "Ülkemiz ve ekonomimiz açısından sevindirici bir gelişmedir. Böylece 2013'deki 33.5 tonluk altın üretimi rekorunu egale ederek, altın üretiminde 2019 yılında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa, 2020 yılında da 45 tonun üzerinde bir üretimle yeni bir rekora ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Türkiye'de ilk altın üretiminin 2001 yılında başladığını belirten Yücel, "2000 yılında ülkemizde sıfır altın üretilirken, 2001 yılında 1.4 tonla başlayan altın üretimimiz sürekli artarak, 2019 yılında 38 tona çıktı ve rekor seviyeye ulaştı. Bu rekor sektörün umutlarını da artırdı. Yılda yaklaşık 140-160 ton altın ithalatından dolayı 7-8 milyar dolarlık cari açık veriyoruz. Oysa kendi potansiyelini harekete geçirerek Türkiye, önümüzdeki birkaç yılda altın ithalatından kaynaklanan bu cari açığın yüzde 60'ını rahatlıkla kapatabilir. Bunu gerçekleştirecek potansiyele, teknolojiye ve birikime sahibiz" diye konuştu.

RÖNTGEN ÇEKİLDİ

'Milli Enerji ve Maden Politikası' yla Enerji Bakanlığı, Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini ortaya çıkarmak için kolları sıvamıştı. Berat Albayrak'ın talimatı ile Türkiye'nin her 5 kilometresinden numune alınıp, incelenmişti. Türkiye'nin maden kaynaklarının adeta röntgeni çekilmişti. Proje tamamen bittiğinde, hangi bölgede hangi madenlerin olma olasılığının daha yüksek olduğu ortaya koyulacak, radyoaktif mineraller, kömür, petrol ve doğalgaz, endüstriyel ham madde ve metalik maden, jeotermal enerji aramaları ile çevre kirliliğinin araştırılması, tektonik hatların belirlenmesi, çevre jeofiziği ve iletken zonların araştırılması gibi tüm yer bilimleri konularında altyapı bilgileri oluşturulacak.