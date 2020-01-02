Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden 'tezkere' açıklaması
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
Son dakika haberi... Libya Devlet Yüksek Konseyi, TBMM'de kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini memnuniyetle karşıladı
detaylar gelecek...
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