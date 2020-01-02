Cumhurbaşkanlığından Libya açıklaması: Oyunlarını bozmaya devam edeceğiz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Türkiye olarak, Libya ve Doğu Akdeniz’de güvenlik ve barışın korunması için bütün gücümüzü sarf etmeye ve bölgeyi tek taraflı olarak sömürmeye çalışanların oyunlarını bozmaya devam edeceğiz" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un mesajları şu şekilde:
Doğu Akdeniz'de tek taraflı ganimet avcılığına ve ülkemizin milli varlıklarının çalınmasına dur demek amacıyla, Libya'nın meşru hükümetiyle uluslararası hukuka uygun olarak yaptığımız anlaşma pek çok ülkeyi rahatsız etmiştir.
Anlaşmanın ardından haksız kazançlarını teminat altına almaya çalışan bazı ülkeler, Libya'da meşru hükümet dışındaki güçlerle anlaşarak ülkeyi daha da kaotik bir duruma sürüklemek istemişlerdir.
Meşru Libya Hükümeti Türkiye'den resmi olarak asker talep etmiş, TBMM ise bu yetki tezkeresini bugün itibariyle onaylamıştır.
Türkiye olarak, Libya ve Doğu Akdeniz'de güvenlik ve barışın korunması için bütün gücümüzü sarf etmeye ve bölgeyi tek taraflı olarak sömürmeye çalışanların oyunlarını bozmaya devam edeceğiz.
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