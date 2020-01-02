AK Parti'den tarihi mesaj! Libya tezkeresinden en çok onlar rahatsız oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Libya tezkeresine ilişkin, "Türkiye gerek diplomasi ile gerekse sahada irade ortaya koyarak, yakın bölgemizdeki işgalciliğe karşı duruş sergiledi." ifadesini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail'in bugün doğal gaz hattı anlaşması imzaladığını anımsatan Çelik, şunları kaydetti:
"İtalya Başbakanı bu anlaşmayı daha sonra imzalayacağını söyledi. Bu hukuksuz kuşatmaya Yüce Meclis yine bugün Libya tezkeresi ile tarihi bir cevap verdi. Akdeniz'de bize hapishane inşa etmeye çalışanlara karşı Akdeniz'in ufkumuz olduğunu önce Libya ile yaptığımız anlaşma ile bugün de Libya tezkeresi ile gösterdik. Kuşkusuz Akdeniz denkleminde hukukla hareket eden ve işgalci amaçları olmayan yegane ülkeyiz. Libya tezkeresi etrafımızdaki ülkelerde boy gösteren vahşi işgalciliğe, yeni-sömürgeciliğe karşı hukuktan, sorumluluktan ve barıştan yana bir iradedir. Türkiye gerek diplomasi ile gerekse sahada irade ortaya koyarak yak��n bölgemizdeki işgalciliğe karşı duruş sergiledi.
Libya tezkeresi, Yüce Meclisimizden geçer geçmez en hızlı olumsuz tepki veren ülkelere bakılırsa tablo daha net anlaşılır. Türkiye'yi kendi limanlarına hapsetmek isteyenler, Libya'da vahşi işlerde imzaları olanlar, Libya tezkeresinden en çok rahatsız olanlar oldu."
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