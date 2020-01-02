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CHP ve HDP'nin yardımına koştular! Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Libya tezkeresi için renklerini belli etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2020 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
SAADET PARTİSİ VE GELECEK PARTİSİ RENGİNİ BELLİ ETTİ

Doğu Akdeniz’in enerji kaynakları konusunda anlaşma imzaladığımız Libya yönetiminin çağrısı üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da konuşlanması için gündemine getirilen tezkere bugün oylanıyor. ’nın siyasi kanadı ve Türkiye’nin çıkarı için atılan her adımın önüne set çekmeyi bir siyasi anlayış haline getiren CHP’ye iki destek daha geldi. ve tezkereye hayır oyu vereceğini açıkladı.

Türkiye'nin milli menfaatleri için atılan adımların karşısında olan siyasi oluşumlar dikkat çekiyor. Yurt dışında ülkemizi şikayet edenler, Türkiye'ye yatırım yapmaya niyetli olanları caydırmaya çalışanlar daima birlikte hareket ederek aslında milletimize düşmanlık yapıyor.

HDP VE CHP'NİN SAFINA GEÇTİLER

Bugün 'de görüşmeleri devam eden Libya'ya ilişkin tezkerede de dikkat çeken bir birliktelik göze çarpıyor.

'nın siyasi kanadı ve Türkiye'nin çıkarı için atılan her adımın önüne set çekmeyi bir siyasi anlayış haline getiren CHP'ye iki destek daha geldi.

RENKLERİNİ BELLİ ETTİLER

ve tezkereye hayır oyu vereceğini açıkladı.

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