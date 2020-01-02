CHP ve HDP'nin yardımına koştular! Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Libya tezkeresi için renklerini belli etti
Doğu Akdeniz’in enerji kaynakları konusunda anlaşma imzaladığımız Libya yönetiminin çağrısı üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da konuşlanması için TBMM gündemine getirilen tezkere bugün oylanıyor. PKK’nın siyasi kanadı HDP ve Türkiye’nin çıkarı için atılan her adımın önüne set çekmeyi bir siyasi anlayış haline getiren CHP’ye iki destek daha geldi. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi tezkereye hayır oyu vereceğini açıkladı.
Türkiye'nin milli menfaatleri için atılan adımların karşısında olan siyasi oluşumlar dikkat çekiyor. Yurt dışında ülkemizi şikayet edenler, Türkiye'ye yatırım yapmaya niyetli olanları caydırmaya çalışanlar daima birlikte hareket ederek aslında milletimize düşmanlık yapıyor.
HDP VE CHP'NİN SAFINA GEÇTİLER
Bugün TBMM'de görüşmeleri devam eden Libya'ya ilişkin tezkerede de dikkat çeken bir birliktelik göze çarpıyor.
PKK'nın siyasi kanadı HDP ve Türkiye'nin çıkarı için atılan her adımın önüne set çekmeyi bir siyasi anlayış haline getiren CHP'ye iki destek daha geldi.
RENKLERİNİ BELLİ ETTİLER
Saadet Partisi ve Gelecek Partisi tezkereye hayır oyu vereceğini açıkladı.
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