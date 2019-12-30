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Ticaret Bakan Pekcan'dan yerli otomobil ile ilgili önemli paylaşım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.12.2019 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019
BAKAN DUYURDU! YERLİ OTOMOBİLE ÖNEMLİ GÖREV

Geçtiğimiz cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili olarak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yerli ve milli otomobilin kaçakçılıkla mücadele için de görev alacağını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda yerli ve milli otomobilin yeni görevini açıkladı.

"SABIRSIZLIKLA BEKLEMEKTEDİR"

Pekcan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin gururu yerli ve milli otomobilimiz kaçakçılıkla mücadele için de görevde olacaktır. Gümrük Muhafaza Teşkilatımız Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla beklemektedir." ifadelerine yer verdi.

"JANDARMA VE POLİS TEŞKİLATLARI DA SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR"

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, yerli otomobilin giydirildiği fotoğrafları paylaşmış ve "Sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer vemişti.

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Yerli otomobilin özellikleri dünyada ses getirecek! YERLİ OTOMOBİLİN ÖZELLİKLERİ DÜNYADA SES GETİRECEK!

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