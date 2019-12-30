Yerli otomobile yurtdışından talep
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Türkiye'de TOGG tarafından üretilecek olan yerli ve milli otomobile talip olduklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili için ilk ön siparişi vermesinin ardından Kazakistan'dan açıklama yapan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlattığı proje bizi de gururlandırdı. Bizler Ahıska Türkleri olarak yerli Türk otomobiline talibiz. Dünya'nın 9 ülkesinde yaşayan Ahıskalı hemşerilerimizle ilk seri üretim başladığı anda alımlara başlıyoruz. Şimdiden çağrımızı burada seslendiriyoruz'' dedi.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar da Ahıska Türkleri olarak Türkiye'nin yerli otomobil hamlesinden dolayı tebriklerini ileterek, "Anavatanımızın bu gururlandırıcı hamlesine bizde destek veriyoruz. Ahıska Türkleri dünyanın neresinde olursa olsun araç tercihini üretim olduğu andan itibaren Türk otomobilinden yana yapacaktır" ifadelerini kullandı.
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